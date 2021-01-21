"Крикливая дамочка": новая ведущая "Время покажет" раздраконила зрителей

"Крикливая дамочка": новая ведущая "Время покажет" раздраконила зрителей
Олеся Лосева. Кадр youtube.com
Журналистку требуют убрать из программы

Зрители продолжают возмущаться из-за перемен в шоу "Время покажет", которое после Нового года стало выходить в обновленном формате. На этот раз досталось Олесе Лосевой – новой ведущей, появившейся в кадре с Анатолием Кузичевым.

После вчерашнего эфира, посвященного инаугурации Джо Байдена, в Сети отметили: журналистка стала вести себя чересчур раскованно и напористо. Зрителям не понравилось то, что Лосева перебивала своего напарника Кузичева и приглашенных экспертов, а также ее приказной тон и желание выделиться.

"Уберите эту крикливую дамочку, ее интеллект не позволяет ей перебивать таких людей, как Юсин", "Олеся раздражает командным голосом", "Поведение базарной хабалки, главное – погромче орать",

– писали возмущенные пользователи соцсетей. Их комментарии приводит "Экономика сегодня". Некоторые Ютуб-зрители попросили вернуть в программу Артема Шейнина, который не появлялся в эфире с прошлого года:

"Эта женщина тупо выглядит в роли ведущей", "Верните Шейнина".

По словам Руслана Осташко, его коллега вовсе не уволился и планирует вернуться в студию в ближайшее время. Также ведущий вступился за Екатерину Стриженову, которую зрители просят убрать из шоу, несмотря на то что она ведет "Время покажет" около четырех лет.

Карина СИРАЗОВА

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Олеся молодец,так держать!
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