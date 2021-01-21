Александра Гордона экстренно госпитализировали

Александра Гордона экстренно госпитализировали
Александр Гордон. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
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Состояние телеведущего оценивается как удовлетворительное

Бессменного ведущего шоу "Мужское/Женское" Александра Гордона госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус. 

Его приятель сообщил "Комсомольской правде", что у Гордона держится высокая температура. При этом артист сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас здоровью Александра ничего не угрожает.

"Александр чувствует себя нормально, в реанимации не находится", – подчеркнул источник. 

Ранее стало известно, что оскобленная модель написала заявление на телеведущего. Девушка ждала момента, когда статья о клевете станет уголовной. На данный момент власти как раз занимаются рассмотрением этого вопроса. В итоге гостья "Мужского/Женского" прождала три года, чтобы наконец отомстить Гордону, который в эфире Первого канала назвал ее девушкой легкого поведения. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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