Ушли из жизни слишком рано: трагические судьбы детей из "Ералаша"

Невеселые истории: трагические судьбы детей из "Ералаша"
Кадр youtube.com
Некоторые актеры ушли из жизни слишком рано

"Ералаш" стал любимой передачей представителей не одного поколения. Передача помогла построить блестящую актерскую карьеру многим актерам и певцам, став некой стартовой площадкой. Однако не ко всем героям коротких сюжетов судьба была благосклонна. 

Вера Иванко 

Девочка появилась в "Ералаше", когда ей было 9 лет. Это была любовь в первого взгляда. Повзрослев, Вера точно решила связать свою жизнь с миром кино. Она начала ходить на актерские курсы, а к концу 11-го класса уже снялась в нескольких полнометражных картинах. 

Окончив школу, Иванко поступила во ВГИК, начала выступать на сцене театра на Таганке. Ее жизнь трагически оборвалась, когда ей было всего 20 лет. Вера спешила в институт, поэтому решила сократить путь и перейти железнодорожные пути. В итоге девушка попала под электричку и погибла мгновенно. Близкие Веры до сих пор отказываются верить в то, что это был несчастный случай, уверяя, что девушку толкнули на рельсы. 

Алексей Фомкин

Юный актер успел сняться не только в "Ералаше", но и в известной и любимой многими зрителями кинокартине "Гостья из будущего". Окончив школу, парень хотел поступить на актера, однако его забрали в армию. 

Но отсутствие образования не помешало Фомкину появиться на сцене МХАТа. Только вот блистал Алексей недолго, потому что начал выпивать, из-за этого ему и пришлось уйти из театра. Белая полоса наступила, когда актер встретил свою супругу, которая смогла достучаться до мужчины. Однако ушел из жизни Фомкин очень рано – в 26 лет. Он стал единственным, кто не смог спастись из пожара, потому что слишком крепко спал. 

Александр Добриков

Родная сестра Александра рассказывала, что с самого детства мальчик рос очень артистичным. Звезда "Ералаша" любил придумывать истории и ярко их разыгрывать перед друзьями. Добриков даже успел сняться в полнометражном фильме. 

Юному актеру предрекали большое будущее на актерском поприще, однако планам не суждено было сбыться. В 20 лет Александр задохнулся в автомобиле с работающим двигателем.

Василий Бургман

Яркий рыжеволосый мальчик блистал на экране в 80-х годах прошлого столетия. Однако уже в 90-ые Василий пропал из виду, пишет "Комсомольская правда". Позже выяснилось, что из-за съемок Бургман забросил учебу, а потом не смог найти работу. Из-за этого и перебрался то ли в Израиль, то ли в Британию, где и погиб в автокатастрофе в 24 года. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей