Некоторые актеры ушли из жизни слишком рано

"Ералаш" стал любимой передачей представителей не одного поколения. Передача помогла построить блестящую актерскую карьеру многим актерам и певцам, став некой стартовой площадкой. Однако не ко всем героям коротких сюжетов судьба была благосклонна.

Вера Иванко

Девочка появилась в "Ералаше", когда ей было 9 лет. Это была любовь в первого взгляда. Повзрослев, Вера точно решила связать свою жизнь с миром кино. Она начала ходить на актерские курсы, а к концу 11-го класса уже снялась в нескольких полнометражных картинах.

Окончив школу, Иванко поступила во ВГИК, начала выступать на сцене театра на Таганке. Ее жизнь трагически оборвалась, когда ей было всего 20 лет. Вера спешила в институт, поэтому решила сократить путь и перейти железнодорожные пути. В итоге девушка попала под электричку и погибла мгновенно. Близкие Веры до сих пор отказываются верить в то, что это был несчастный случай, уверяя, что девушку толкнули на рельсы.

Алексей Фомкин

Юный актер успел сняться не только в "Ералаше", но и в известной и любимой многими зрителями кинокартине "Гостья из будущего". Окончив школу, парень хотел поступить на актера, однако его забрали в армию.

Но отсутствие образования не помешало Фомкину появиться на сцене МХАТа. Только вот блистал Алексей недолго, потому что начал выпивать, из-за этого ему и пришлось уйти из театра. Белая полоса наступила, когда актер встретил свою супругу, которая смогла достучаться до мужчины. Однако ушел из жизни Фомкин очень рано – в 26 лет. Он стал единственным, кто не смог спастись из пожара, потому что слишком крепко спал.

Александр Добриков

Родная сестра Александра рассказывала, что с самого детства мальчик рос очень артистичным. Звезда "Ералаша" любил придумывать истории и ярко их разыгрывать перед друзьями. Добриков даже успел сняться в полнометражном фильме.

Юному актеру предрекали большое будущее на актерском поприще, однако планам не суждено было сбыться. В 20 лет Александр задохнулся в автомобиле с работающим двигателем.

Василий Бургман



Яркий рыжеволосый мальчик блистал на экране в 80-х годах прошлого столетия. Однако уже в 90-ые Василий пропал из виду, пишет "Комсомольская правда". Позже выяснилось, что из-за съемок Бургман забросил учебу, а потом не смог найти работу. Из-за этого и перебрался то ли в Израиль, то ли в Британию, где и погиб в автокатастрофе в 24 года.