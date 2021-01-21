Девушка обладает хорошими внешними данными

На своей инстаграм-странице Екатерина Боярская опубликовала яркий снимок. На нем 22-летняя девушка предстала в смелом образе, чем вызвала восторг у своих фанатов.

Для фотосессии Екатерина надела на себя белый топ с высокой горловиной и короткую черную юбку. Боярская уселась на полу, выразительно смотря куда-то в сторону. Необычную атмосферу кадру придает сочетание цветов и антуража.

"Плохая Барби", – подписала снимок внучка актера.

Пользователи Сети по достоинству оценили дерзкий образ Екатерины.

"Катя, Вы очень эффектная, яркая, роскошная", "Мечта", "Какая красота, я потерял дар речи", "Очаровательная и восхитительная", "Хороша", - отметили подписчики.

Напомним, Екатерина является дочерью Сергея Боярского – сына звезды кинокартины "Д’Артаньян и три мушкетера". Также у девушки есть родная сестра – 13-летняя Александра.

Екатерина не захотела идти по стопам знаменитого дедушки. Она решила заняться музыкой. Так, начинающая звезда выступает под псевдонимом VENNA. В декабре певица представила поклонникам новый трек.

Ранее появилась информация о том, что Михаил Боярский вышел из себя в гостях у Максима Галкина.