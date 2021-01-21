"Эффектная": смелое фото внучки Боярского взбудоражило народ

"Эффектная": смелое фото внучки Боярского взбудоражило народ
Михаил Боярский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка обладает хорошими внешними данными

На своей инстаграм-странице Екатерина Боярская опубликовала яркий снимок. На нем 22-летняя девушка предстала в смелом образе, чем вызвала восторг у своих фанатов.

Для фотосессии Екатерина надела на себя белый топ с высокой горловиной и короткую черную юбку. Боярская уселась на полу, выразительно смотря куда-то в сторону. Необычную атмосферу кадру придает сочетание цветов и антуража.

"Плохая Барби", – подписала снимок внучка актера.

Пользователи Сети по достоинству оценили дерзкий образ Екатерины.

"Катя, Вы очень эффектная, яркая, роскошная", "Мечта", "Какая красота, я потерял дар речи", "Очаровательная и восхитительная", "Хороша", - отметили подписчики.

Напомним, Екатерина является дочерью Сергея Боярского – сына звезды кинокартины "Д’Артаньян и три мушкетера". Также у девушки есть родная сестра – 13-летняя Александра.

Екатерина не захотела идти по стопам знаменитого дедушки. Она решила заняться музыкой. Так, начинающая звезда выступает под псевдонимом VENNA. В декабре певица представила поклонникам новый трек.

Ранее появилась информация о том, что Михаил Боярский вышел из себя в гостях у Максима Галкина. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей