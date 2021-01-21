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На своей инстаграм-странице Екатерина Боярская опубликовала яркий снимок. На нем 22-летняя девушка предстала в смелом образе, чем вызвала восторг у своих фанатов.
Для фотосессии Екатерина надела на себя белый топ с высокой горловиной и короткую черную юбку. Боярская уселась на полу, выразительно смотря куда-то в сторону. Необычную атмосферу кадру придает сочетание цветов и антуража.
"Плохая Барби", – подписала снимок внучка актера.
Пользователи Сети по достоинству оценили дерзкий образ Екатерины.
"Катя, Вы очень эффектная, яркая, роскошная", "Мечта", "Какая красота, я потерял дар речи", "Очаровательная и восхитительная", "Хороша", - отметили подписчики.
Напомним, Екатерина является дочерью Сергея Боярского – сына звезды кинокартины "Д’Артаньян и три мушкетера". Также у девушки есть родная сестра – 13-летняя Александра.
Екатерина не захотела идти по стопам знаменитого дедушки. Она решила заняться музыкой. Так, начинающая звезда выступает под псевдонимом VENNA. В декабре певица представила поклонникам новый трек.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Боярский вышел из себя в гостях у Максима Галкина.
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