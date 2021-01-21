Ведущая "Орла и решки" рассказала, что это произошло по инициативе подруги

В прошлом году во время празднования дня рождения Леси Никитюк украинская певица Оля Полякова поцеловала подругу прямо в губы. В недавнем интервью звезда "Орла и решки" объяснила, зачем артистка это сделала.

Телеведущая рассказала, что исполнительница хита "Королева ночи" заехала к ней на вечеринку, чтобы поздравить. Как только блондинка откусила торт, задув на нем свечи, Полякова подошла к ней и поцеловала взасос, как сама уточнила Никитюк.

"Было прикольно",

– поделилась впечатлениями звезда в Ютуб-шоу "В гостях у Гордона". Ведущая также отозвалась о Поляковой как о нелицемерном человеке и хорошей хозяйке.

В беседе с Дмитрием Гордоном артистка также рассказала о том, как едва не погибла во время путешествия. Звезда "Орла и решки" могла лишиться головы при высадке из вертолета.

А вот попала в популярное шоу Леся Никитюк благодаря Владимиру Зеленскому. Именно он посоветовал взять девушку на роль ведущей.