Певица выпустила клип на свою новую песню

После ухода из "Блестящих" Юлия Ковальчук продолжила строить музыкальную карьеру, правда, уже в сольном формате. Сегодня певица презентовала клип на свою новую песню "Пока", который вышел весьма провокационным.

Дело в том, что в ролике артистка предстала перед поклонниками в нижнем белье. Экс-солистка "Блестящих" не просто снялась в постельных сценах, но и сделала это с Алексеем, но не Чумаковым. Партнером замужней певицы стал танцор Алексей Кичиков.

"Она изменяет мужу! Так и вижу заголовки жёлтой прессы и комментарии моих бдительных подписчиков – а это значит, всё что мы хотели сыграть в клипе у нас получилось"

– поспешила отшутиться Ковальчук (орфография и пунктуация сохранены).

Однако поклонники оценили работу певицы, отметив, что клип получился очень нежным и душевным. "И мне очень нравится, и песня, и клип!", "Очень женственно", "Мне очень понравился клип стильный, атмосферный", "Красиво, чувственно, нежно", – написали в комментариях.

Ранее Юлия Ковальчук порадовала фанатов откровенной фотосессией в душе.