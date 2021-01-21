Открыла сезон купания: Ивлеева провалилась под лед

Открыла сезон купания: Ивлеева провалилась под лед
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер опубликовала видео в личном микроблоге

Сейчас Анастасия Ивлеева отдыхает в Санкт-Петербурге. Звезда "Орла и Решки" часто делится с многочисленными поклонниками фотографиями и видео – в доказательство того, что она отлично проводит время. Однако отпуск блогера чуть не омрачил нелепый инцидент.

В личном инстаграм-аккаунте Ивлеева опубликовала свежее видео. На записи видно, как Анастасия осторожно спускается к Неве, но в какой-то момент поскальзывается и наступает на замерзшую поверхность реки. Внезапно лед трескается, из-за чего ноги блогера оказываются в воде. К счастью, она успела вовремя вернуться в безопасное место.

Поклонники телеведущей, привыкшие к ее постоянным авантюрам и приключениям, принялись шутить по этому поводу.

"Уровень везения: Настя Ивлеева", "Насть, сезон купания еще не открыт", "Я и мои проблемы", – не унимались пользователи Сети.

Напомним, Анастасия Ивлеева состоит в браке с известным рэпером Элджеем. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2019 года. Детей у звездных супругов пока нет.

Ранее стало известно о том, что Ивлеева входит в список самых злостных нарушителей ПДД. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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