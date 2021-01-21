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Не так давно Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха. Слухи об их романе ходили давно, однако свои отношения пара подтвердила лишь в том году. Эта новость наделала много шума и привлекла очень много внимания к паре. И далеко не все поверили в искренность чувств актрисы, о чем поспешили сообщить ей в социальных сетях.
Однако "папина дочка" не намерена терпеть оскорбления в свой адрес, о чем сообщила в своем "Инстаграм". Лиза рассказала, что многих блокирует за хамство. Потом эти люди пишут с других страниц, прося вернуть доступ в аккаунт, однако звезда этого делать не намерена.
"Я категорически против сетевого "мазохизма". Не нужно наблюдать за людьми, которые вас раздражают и которые вам настолько не нравятся, что аж хочется гадость написать", – заявила Арзамасова.
Супруга Ильи Авербуха добавила, что не собирается тратить время на "перевоспитанием" взрослых, для которых в порядке вещей писать гадости другим людям. По мнению артистки, публичность профессии – это не повод для того, чтобы поливать грязью. "С пониманием отношусь к детской и подростковой бестактности. Во взрослом возрасте чаще всего это диагноз", – подытожила девушка.
Ранее стал известен пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха.
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