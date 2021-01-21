В Сети рассекретили имя 3-летней дочери Захаровой

В Сети рассекретили имя 3-летней дочери Захаровой
Елена Захарова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса не любит рассказывать про наследницу

Елена Захарова старается оберегать свою личную жизнь от чужих глаз и злых языков. Известно только, что актриса воспитывает 3-летнюю дочь. Имя девочки и личность отца ребенка знаменитость держит в тайне. Однако пользователи "Инстаграм" смогли выяснить, как зовут наследницу артистки.

Накануне Захарова опубликовала фото и видео, на которых она показала поклонникам приобретенную икону Святой Екатерины. Актриса призналась – она давно хотела приобрести изображение именно этой великомученицы.

"С Рождения дочери я мечтала о мерной иконе Святой Екатерины, хотелось, чтоб всю жизнь она защищала и оберегала доченьку!" – написала Елена.

Подписчики звезды решили, что артистка назвала малышку Катей. Но они ошиблись.

"Нет, другое имя", – ответила Захарова на это предположение.

Один из пользователей Сети написал, что наследницу актрисы зовут Майя. Якобы имя ребенка случайно раскрыл кондитер, который готовил торт ко дню рождения малышки. Несколько других комментаторов подтвердили версию.

Теперь поклонникам Захаровой остается только выяснить, кто является отцом девочки. И, судя по их цепкости и внимательности, в скором времени всплывут новые детали личной жизни Елены.

Ранее появилась информация, что Елена Захарова столкнулась с финансовыми сложностями. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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