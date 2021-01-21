Женщина очень тоскует по поп-королю и его семье

Увольнение домработницы Люси, которая долгое время служила Филиппу Киркорову верой и правдой, вышло по-настоящему громким. Сейчас оставшаяся без работы пенсионерка не отказывается от разговоров с журналистами и с удовольствием рассказывает о годах, проведенных в доме поп-короля.

По словам Людмилы Дородновой, за 30 лет они с Филиппом Бедросовичем друг к другу привыкли. Хотя было непросто: ежедневная глажка, стирка, готовка. Однако и веселых моментов было немало.

"Ему подарили друзья деревянную маску, где глаза вырезаны. Он идет из туалета, я его с этой маской. Как закричит! Говорит: "Ну, я тебе этого не прощу", – делится воспоминаниями домработница.

Также Киркоров не скупился на подарки "любимой женщине", пишет "Пятый канал". От артиста Людмила получила дорогие духи, картины, брендовую одежду.

Сейчас женщине очень непривычно без работы, а новость об увольнении стала для нее настоящим ударом. По мнению Людмилы, уволили ее из-за возраста. Да и стало подводить здоровье. А может, считает женщина, они просто с Киркоровым друг от друга устали.

Больше всего Люсе, у которой нет своих детей, не хватает Мартина и Аллы-Виктории. Особенно обидно бывшей домработнице стало, когда никто не ответил на ее телефонный звонок, когда она хотела поздравить наследников Киркорова с Новым годом. "Детишки никогда ни в чем не виноваты", – вздыхает Дороднова.

К слову, сам Киркоров не очень рад тому, что бывшая домработница активно общается со СМИ. Ранее поп-король посоветовал бывшей работнице держать язык за зубами.