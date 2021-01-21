Сбывшееся пророчество и смерть мужа: как сложилась судьба звезды "Белого солнца пустыни" Ткач

Сбывшееся пророчество и смерть мужа: как сложилась судьба звезды "Белого солнца пустыни" Ткач
Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979)
Актриса всегда была верна любимой профессии

Татьяна Ткач – известная российская актриса, на счету которой – множество ярких ролей в кино. Среди них – Зухра из "Белого солнца пустыни", Анна Дьячкова из "Места встречи изменить нельзя", супруга Семплеярова из "Мастера и Маргариты".

Ткач родилась в 1944 году в Якутии. Спустя некоторое время семья артистки переехала в Харьков.

Когда Татьяна Дмитриевна была ребенком, цыганка нагадала ей, что она станет актрисой, пишет "7 дней". В конечном итоге пророчество сбылось. 

В 1965 году артистка окончила Харьковский государственный институт искусств. После выпуска она два года играла в Харьковском драматическом театре имени Пушкина.

Дебютом Ткач в кино стали съемки в фильме "Белое солнце пустыни". Роль любимой жены Абдуллы принесла артистке популярность.

Первый брак Татьяны Дмитриевны продлился 13 лет. В 1975 году у актрисы и ее мужа, инженера по имени Владимир, родилась дочь Наталья. Однако в какой-то момент супруги приняли решение развестись.

Вторым супругом Ткач стал актер Вадим Ермолаев. Артистка родила мужу сына Руслана. В 1997 году ее избранник скончался от рака.

Больше актриса замуж не выходила. Она посвятила себя воспитанию наследников и любимой работе. Примечательно, что Наталья стала адвокатом, а Руслан – театральным художником.

На данный момент знаменитость служит в Театре "На Литейном". Также она сотрудничает с "Русской антрепризой" имени Андрея Миронова. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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