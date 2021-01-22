Певица родила сына

Солистка "А’Студио" Кети Топурия стала мамой. Как сообщают СМИ, звезда родила сына.

Рожала певица в одном из элитных роддомов в Москве. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, пишет StarHit.

Отцом ребенка стал бизнесмен Лев Деньгов, за которого Топурия не так давно вышла замуж. Артистка старалась до последнего держать свою беременность в секрете, однако позже все-таки поделилась с поклонниками радостной новостью, опубликовав клип на песню "Се ля ви", где предстала с уже заметно округлившимся животиком.

Ближайшие два месяца Топурия проведет в декретном отпуске, после чего вновь вернется на сцену, уточняет канал "360". При этом певица не раз отмечала, что ей нравится находиться "в положении". Почти всю вторую беременность Кети провела дома из-за пандемии.

Певица стала мамой во второй раз. У солистки "А’Студио" есть дочь Оливия от первого брака со Львом Гейхманом, с которым певица развелась летом 2017 года. Наследнице Кети уже 5 лет.