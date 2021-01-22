Актриса не спешит вступать со своим избранником в официальный брак

Екатерина Шпица наконец решилась узаконить свои отношения с Русланом Пановым, который еще в 2018 году сделал актрисе предложение. Только вот планам звезды "Реальных пацанов" не суждено было сбыться.

Свадьбу планировали сыграть весной прошлого года, однако пандемия внесла свои коррективы. Из-за введенных ограничений празднование пришлось отменить. И, кажется, что Екатерина не очень переживает по этому поводу, ведь актриса не раз признавалась, что считает брак формальностью, поэтому и не спешила регистрировать отношения со своим избранником.

Пока точных сроков переноса свадьбы нет, пишет "ВокругТВ". Паре остается лишь ждать окончания пандемии.

"Потому что мне хочется торжества. Но не праздника ради праздника. А хочется торжества, хочется запомнить этот день. Хочется себя в этот день чувствовать свободными. Не в маске", – объяснилась артистка.

Шпица также добавила, что считает небезопасным проводить торжество сейчас, потому что у них в возлюбленным слишком много родственников, которые находятся в группе риска.

Ранее в Сети появилось видео поцелуя Шпицы с ее партнером по "Танцам со звездами".