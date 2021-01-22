Мужчина раскрыл подноготную известного телешоу

В нашей стране о "Поле чудес" знают и дети, и взрослые. Многие смотрят эту передачу все время, пока она существует, а это немалый срок – 31 год. Однако не все знают, что за подарки, которые там дают, нужно платить. Об этом рассказал один из участников.

Степана Королькова пригласили на телешоу около пяти лет назад и попросили спеть песню. Та, которую он хотел исполнить, не понравилась редакторам, ее пришлось заменить на другую, которую еще и нужено было сократить до полутора минут звучания.

В день съемок мужчину спросили, что он подарит ведущему программы Леониду Якубовичу. И така как ответ не устроил, ему предложили другой вариант, отметив, что могут подготовить от имени каждого гостя любой презент, но в разумных пределах.

То есть многое из того, что якобы привозят участники, – всего лишь заготовки организаторов шоу. Хотя есть там и настоящие дары, к примеру, красивые торты и поделки с символами "Поля чудес", отметил рассказчик.

Реальные и зрители в студии. Они приходят по приглашениям игроков за барабаном, денег им не платят.



На дары, вручаемые в ходе передачи, участникам приходится раскошелиться. За них требуется уплатить налог.



Ранее стало известно, что однажды Леонид Якубович вернул подарок одному из участников "Поля чудес". Он назваал презент слишком дорогим.