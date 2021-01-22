За подарки на "Поле чудес" надо платить - участник

За подарки на "Поле чудес" надо платить - участник
Леонид Якубович. Кадр youtube.com
Мужчина раскрыл подноготную известного телешоу

В нашей стране о "Поле чудес" знают и дети, и взрослые. Многие смотрят эту передачу все время, пока она существует, а это немалый срок – 31 год. Однако не все знают, что за подарки, которые там дают, нужно платить. Об этом рассказал один из участников.

Степана Королькова пригласили на телешоу около пяти лет назад и попросили спеть песню. Та, которую он хотел исполнить, не понравилась редакторам, ее пришлось заменить на другую, которую еще и нужено было сократить до полутора минут звучания.

В день съемок мужчину спросили, что он подарит ведущему программы Леониду Якубовичу. И така как ответ не устроил, ему предложили другой вариант, отметив, что могут подготовить от имени каждого гостя любой презент, но в разумных пределах. 

То есть многое из того, что якобы привозят участники, – всего лишь заготовки организаторов шоу. Хотя есть там и настоящие дары, к примеру, красивые торты и поделки с символами "Поля чудес", отметил рассказчик.

Реальные и зрители в студии. Они приходят по приглашениям игроков за барабаном, денег им не платят.  

На дары, вручаемые в ходе передачи, участникам приходится раскошелиться. За них требуется уплатить налог. 

Ранее стало известно, что однажды Леонид Якубович вернул подарок одному из участников "Поля чудес". Он назваал презент слишком дорогим.

Полина ДОРОЖКИНА

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