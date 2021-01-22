Певица попросила поклонников не задавать ей вопросов о любимом мужчине

После дня рождения Ольги Бузовой в СМИ стали активно обсуждать возможное расставание звезды с ее возлюбленным Давидом Манукяном. Преданные поклонники до последнего не хотели верить в эту новость, однако артистка все-таки призналась, что они с блогером больше не вместе.

На своей странице в "Инстаграм" Оля опубликовала пост, в котором обратилась к своим поклонникам.

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов", – заявила Бузова.

Подробностей расставания артистка раскрывать не стала, объяснив это "уважением к своей любви", добавляет "Пятый канал".

Преданные поклонники тут же принялись поддерживать певицу, а злопыхатели скептично отмечают, что у пары просто закончился контракт. "Да по нему видно, что нет любви к Оле", "Все ждали свадьбу, а получилось вот что", "Хайп сплошной", "Большие запросы у тебя Оля. Он все для тебя делает. Если так дальше будет, совсем одной можно остаться со своими деньгами", "Может, если так часто не складывается, поискать проблему в себе, а не в других?" – развернулись баталии в комментариях.

Сама же Оля пообещала блокировать подписчиков за любые вопросы о Даве. Кажется, что звезда очень тяжело переживает разрыв с возлюбленным, за которого не так давно вышла замуж.