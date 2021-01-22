"Какая самобытная": повзрослевшая дочь Брежневой удивила внешностью

"Какая самобытная": повзрослевшая дочь Брежневой удивила внешностью
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследнице певицы пророчат карьеру модели

Вера Брежнева воспитывает двух дочерей – Сару и Соню. Младшая наследница экс-солистки "ВИА Гры" появилась на свет в 2009 году. Сейчас девочка начала активно сниматься для глянцевых журналов. Певица поделилась кадрами с одной из фотосессий Сары. 

На черно-белых снимках девочка, которой совсем недавно исполнилось 11 лет, запечатлена в объемной шубе. Выглядит девочка старше своих лет, а особенно "цепляет" серьезный взгляд Сары. 

"Как быстро растут дети... Моя младшая доченька Сара", – подписала фотографии гордая мама. 

В комментариях к публикации пользователи "Инстаграма" тут же засыпали комментариями и саму Брежневу, и ее наследницу. "С такими красивыми детьми Вам нужно рожать и рожать", "Не знаю, у Сары нестандартная красота, она особенная какая-то", "Какая красотка, вся в маму", "Спасибо маме за красивую дочку!", "Какая она самобытная и яркая!", "Модельная внешность! Настоящая красотка", – написали поклонники Брежневой. 

Напомним, что Сару Вера родила от украинского бизнесмена Михаила Кипермана, за которым была замужем с 2006 до 2012 года. 

Ранее пользователи социальной сети поругались из-за фотографии дочери певицы. Фанаты звезды были возмущены тем, что некоторые пользователи позволяют себе критиковать внешность ребенка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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