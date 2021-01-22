Интерес к зведной семье растет с каждым годом

Вот уже почти 10 лет Андрей Малахов женат на Наталье Шкулевой, которая тоже весьма успешная в медиапространстве.

Телеведущий познакомился со своей будущей женой, когда она уже успела достигнуть определенных высот в издательском бизнесе. И даже после свадьбы Наталья не собиралась останавливаться на достигнутом.

Оказалось, что Шкулева продолжает семейное дело. Ее отец – Виктор Шкулев – издатель российской версии журнала Elle и владелец крупного издательского холдинга. С самого детства отец готовил наследницу к тому, что она пойдет по его стопам. В итоге Наталья окончила МГИМО, специальные курсы в Лондоне, а после с головой ушла в работу.

С будущим супругом она познакомилась в 2010 году. Тогда Малахов сотрудничал с издательством "СтарХит", которым владел отец девушки. Между парой вспыхнули чувства, а спустя небольшой период времени они начали жить вместе. Через год Андрей и Наталья узаконили свои отношения.

Торжество прошло в Версальском дворце, куда пригласили только самых близких. Спустя 6 лет Шкулева подарила возлюбленному сына, которого назвали Александром. Но избранница телеведущего не стала посвящать себя полностью семье и ребенку, поэтому уже вскоре после родов вернулась на работу.

К слову, Шкулеву всегда расстраивают сообщения о том, что женился Малахов на ней только из-за ее звездного отца, якобы желая продвинуться по карьерной лестнице. Девушка уверяет, что это не так.

При этом ведущий "Прямого эфира" постоянно поддерживает супругу в ее начинаниях, отмечая, что ей очень идет быть бизнес-леди, а не домохозяйкой.