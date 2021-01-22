Успешная бизнес-леди и любящая мама: чем живет жена Андрея Малахова

Успешная бизнес-леди и любящая мама: чем живет жена Андрея Малахова
Андрей Малахов с супругой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Интерес к зведной семье растет с каждым годом

Вот уже почти 10 лет Андрей Малахов женат на Наталье Шкулевой, которая тоже весьма успешная в медиапространстве.

Телеведущий познакомился со своей будущей женой, когда она уже успела достигнуть определенных высот в издательском бизнесе. И даже после свадьбы Наталья не собиралась останавливаться на достигнутом. 

Оказалось, что Шкулева продолжает семейное дело. Ее отец – Виктор Шкулев – издатель российской версии журнала Elle и владелец крупного издательского холдинга. С самого детства отец готовил наследницу к тому, что она пойдет по его стопам. В итоге Наталья окончила МГИМО, специальные курсы в Лондоне, а после с головой ушла в работу. 

С будущим супругом она познакомилась в 2010 году. Тогда Малахов сотрудничал с издательством "СтарХит", которым владел отец девушки. Между парой вспыхнули чувства, а спустя небольшой период времени они начали жить вместе. Через год Андрей и Наталья узаконили свои отношения. 

Торжество прошло в Версальском дворце, куда пригласили только самых близких. Спустя 6 лет Шкулева подарила возлюбленному сына, которого назвали Александром. Но избранница телеведущего не стала посвящать себя полностью семье и ребенку, поэтому уже вскоре после родов вернулась на работу.

К слову, Шкулеву всегда расстраивают сообщения о том, что женился Малахов на ней только из-за ее звездного отца, якобы желая продвинуться по карьерной лестнице. Девушка уверяет, что это не так. 

При этом ведущий "Прямого эфира" постоянно поддерживает супругу в ее начинаниях, отмечая, что ей очень идет быть бизнес-леди, а не домохозяйкой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Какие страны США будут считать врагами при любой власти: прогноз эксперта

В числе перманентных угроз для американцев – наша страна

Немцы заморозили строительство "Северного потока-2" на неопределенное время

Разбирательство может продлиться до конца 2021 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей