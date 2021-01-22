Отношения пары были не такими уж идеальными, как могло показаться на первый взгляд

Пятничное утро началось с шокирующей новости – Ольга Бузова заявила, что больше не состоит в отношениях с Давидом Манукяном, с которым еще несколько дней назад звезда публиковала "счастливые" фото и видео.

И если сначала Оля хотела не выносить сор из избы, намеренно умолчав о причинах разрыва, то после пустилась во все тяжкие. В своих "Инстаграм-историях" певица опубликовала скриншот, в котором предложила Даве рассказать его маме о том, какое он на самом деле "чудовище".

"Ты меня бьешь плюешь в лицо и как оскорбляешь", – пишет Бузова своему бывшему (орфография и пунктуация сохранены).

После звезда призналась, что не понимает, правильно ли она делает, разоблачая зверства Манукяна. Едва сдерживая слезы, Бузова сообщила, что заблокировала Даву и призвала своих поклонников последовать ее примеру, если они ее любят.

Также артистка попросила у фанатов прощения за слезы и ее плохое моральное состояние. "Но пока так", – подытожила Оля.

Напомним, что ранее певица опубликовала на своей странице в "Инстаграм" пост, в котором сообщила, что отныне она свободная девушка.



