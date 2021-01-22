"Ты чудовище": Дава избил Бузову

"Ты чудовище": Дава избил Бузову
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отношения пары были не такими уж идеальными, как могло показаться на первый взгляд

Пятничное утро началось с шокирующей новости – Ольга Бузова заявила, что больше не состоит в отношениях с Давидом Манукяном, с которым еще несколько дней назад звезда публиковала "счастливые" фото и видео. 

И если сначала Оля хотела не выносить сор из избы, намеренно умолчав о причинах разрыва, то после пустилась во все тяжкие. В своих "Инстаграм-историях" певица опубликовала скриншот, в котором предложила Даве рассказать его маме о том, какое он на самом деле "чудовище". 

"Ты меня бьешь плюешь в лицо и как оскорбляешь", – пишет Бузова своему бывшему (орфография и пунктуация сохранены). 

После звезда призналась, что не понимает, правильно ли она делает, разоблачая зверства Манукяна. Едва сдерживая слезы, Бузова сообщила, что заблокировала Даву и призвала своих поклонников последовать ее примеру, если они ее любят. 

Скриншот instagram.com/stories/buzova86

Также артистка попросила у фанатов прощения за слезы и ее плохое моральное состояние. "Но пока так", – подытожила Оля. 

Напомним, что ранее певица опубликовала на своей странице в "Инстаграм" пост, в котором сообщила, что отныне она свободная девушка. 


Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Евгения
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Прости, господи,—какая дура(((((
Гость
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феномен бузовой.!
Гость
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Цирк!!!! Мне эту Бузову совершенно не жалко!!!
Гость
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"Я свободная девушка". Место для клейма осталось?
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