"Берет оторопь": Королева высказалась о чистке телевидения из-за громкого скандала с Пугачевой

"Берет оторопь": Королева высказалась о чистке телевидения из-за громкого скандала с Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица возмущена "сказками про Аллу Борисовну" и отношением на ТВ к личной жизни артистов

О громком скандале, разразившемся после выхода в эфир передачи об Алле Пугачевой, высказалась и Наташа Королева. Она поддержала идею очистить телевидение.

Певицу возмущают "сказки про Аллу Борисовну". И то, как в разных шоу на ТВ "артистов вываливают в грязи" и пытаются столкнуть лбами. 

Исполнительнице хита "Желтые тюльпаны" не понятно, зачем Примадонну оговаривают, да еще и других на нее натравливают. Мода копаться в личной жизни звезд и демонстрация этого без их согласия на экранах выглядит, по мнению Натальи, безобразно. 

Об улучшении контента на телеканалах говорил и президент, напомнила Королева. И добавила, что от некоторых передач действительно "берет оторопь", цитирует РИА ФАН.

Певица целиком поддерживает идею коллег объединиться в борьбе за чистоту телевидения. Она рассчитывает, что и Пугачева присоединится к движению, ведь поодиночке не удастся противостоять "нападкам от изрядно пожелтевшего телевидения", а вместе будет легче отстаивать свои права.

Ранее Максим Галкин обратился к народу с просьбой защитить Аллу Пугачеву от травли. Он считает, что его жену намеренно поливают грязью – чтобы заработать на ее имени.

Программа "В тени Примадонны"  была посвящена Алле Борисовне. В съемках участвовали многие артисты, среди которых были Игорь Наджиев и Лика Стар. Их заявления и стали причиной разгоревшегося скандала.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Какие страны США будут считать врагами при любой власти: прогноз эксперта

В числе перманентных угроз для американцев – наша страна

Немцы заморозили строительство "Северного потока-2" на неопределенное время

Разбирательство может продлиться до конца 2021 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей