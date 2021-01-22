Певица возмущена "сказками про Аллу Борисовну" и отношением на ТВ к личной жизни артистов

О громком скандале, разразившемся после выхода в эфир передачи об Алле Пугачевой, высказалась и Наташа Королева. Она поддержала идею очистить телевидение.

Певицу возмущают "сказки про Аллу Борисовну". И то, как в разных шоу на ТВ "артистов вываливают в грязи" и пытаются столкнуть лбами.

Исполнительнице хита "Желтые тюльпаны" не понятно, зачем Примадонну оговаривают, да еще и других на нее натравливают. Мода копаться в личной жизни звезд и демонстрация этого без их согласия на экранах выглядит, по мнению Натальи, безобразно.

Об улучшении контента на телеканалах говорил и президент, напомнила Королева. И добавила, что от некоторых передач действительно "берет оторопь", цитирует РИА ФАН.

Певица целиком поддерживает идею коллег объединиться в борьбе за чистоту телевидения. Она рассчитывает, что и Пугачева присоединится к движению, ведь поодиночке не удастся противостоять "нападкам от изрядно пожелтевшего телевидения", а вместе будет легче отстаивать свои права.

Ранее Максим Галкин обратился к народу с просьбой защитить Аллу Пугачеву от травли. Он считает, что его жену намеренно поливают грязью – чтобы заработать на ее имени.

Программа "В тени Примадонны" была посвящена Алле Борисовне. В съемках участвовали многие артисты, среди которых были Игорь Наджиев и Лика Стар. Их заявления и стали причиной разгоревшегося скандала.