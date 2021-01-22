"Я ушел": Сюткин бросил жену с ребенком ради молодой любовницы

"Я ушел": Сюткин бросил жену с ребенком ради молодой любовницы
Валерий Сюткин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранница моложе артиста на 17 лет

Валерий Сюткин никогда не страдал от недостатка женского внимания. Певец был женат трижды. При этом с первыми двумя женами расставался артист очень тяжело. 

В эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал, что со своей второй женой Людмилой он был женат 7 лет. Избранница подарила ему сына Максима, который сейчас трудится в туристическом бизнесе. 

Вторая супруга Сюткина никогда не закатывала истерик, ее устраивало, что артист постоянно пропадает на гастролях и редко появляется дома. А позже в жизни Валерия появилась Виола, которая в итоге стала третьей женой музыканта. 

"Она обаятельна и умна. Такой человек и называется – муза. Шаг за шагом мы сближались. Причем я совмещал какое-то время жизнь на две семьи. Виола сказала однажды, что у меня кишка тонка уйти от жены. И я ушел", – поделился Сюткин с Корчевниковым. 

Уходить от Людмилы ему было очень тяжело. Как признается сам артист, ему было трудно говорить матери своего сына, которому на тот момент было всего 5 лет, что он ее больше не любит.

Напомним, что Виола и Валерий вместе уже более 27 лет. Ранее стало известно, что 62-летний музыкант в четвертый раз стал отцом. Мальчика назвали Лео. Не так давно жена Сюткина показала редкое фото малыша. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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