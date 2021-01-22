Пользователи не узнали экс-солистку "Блестящих"

Анна Семенович порадовала поклонников свежим фото. Певица сделала селфи с желтыми тюльпанами.

Судя по всему, артистка решила отредактировать некоторые свои недостатки, наложив парочку фильтров. Только вот Семенович перестаралась, о чем ей тут же сообщили в комментариях.

Певицу буквально атаковали хейтеры, которые в ответ на доброе пожелание Анны начали писать высмеивающие звезду комментарии. По мнению пользователей, Семенович настолько не похожа на себя, что ее тут же начали сравнивать с актрисой Марией Кожевниковой, певицей Нюшей и другими звездами российского шоу-бизнеса.

"Нереальный фотошоп", "Тут и так понятно, что женщина уже не молода... из кураги персик не слепишь!", "Господи, сразу и не поняла, что это вы, Анна! Зачем столько фильтров?! Будьте самой собой", ", "На Нюшу стала похожа",

– написали в комментариях.

Однако нашлись и те, кто высоко оценил новый снимок певицы. По их словам, нежное селфи с тюльпанами напомнило им о скором наступлении весны.

Ранее Анна Семенович призналась, что наконец готова стать матерью.