"Из кураги персик не слепишь": молодящуюся Семенович засмеяли за переизбыток фотошопа

"Из кураги персик не слепишь": молодящуюся Семенович засмеяли за переизбыток фотошопа
Анна Семенович. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пользователи не узнали экс-солистку "Блестящих"

Анна Семенович порадовала поклонников свежим фото. Певица сделала селфи с желтыми тюльпанами. 

Судя по всему, артистка решила отредактировать некоторые свои недостатки, наложив парочку фильтров. Только вот Семенович перестаралась, о чем ей тут же сообщили в комментариях. 

Певицу буквально атаковали хейтеры, которые в ответ на доброе пожелание Анны начали писать высмеивающие звезду комментарии. По мнению пользователей, Семенович настолько не похожа на себя, что ее тут же начали сравнивать с актрисой Марией Кожевниковой, певицей Нюшей и другими звездами российского шоу-бизнеса. 

"Нереальный фотошоп", "Тут и так понятно, что женщина уже не молода... из кураги персик не слепишь!", "Господи, сразу и не поняла, что это вы, Анна! Зачем столько фильтров?! Будьте самой собой", ", "На Нюшу стала похожа",

– написали в комментариях. 

Однако нашлись и те, кто высоко оценил новый снимок певицы. По их словам, нежное селфи с тюльпанами напомнило им о скором наступлении весны. 

Ранее Анна Семенович призналась, что наконец готова стать матерью. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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силикон оттягивает
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Да ладно че вы так, пойдет, моя соседка по этажу страшнее :-( Цветы по Булгакову видимо (цвет).
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