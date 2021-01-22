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Знаменитый певец девяностых,
исполнитель многочисленных хитов Кай Метов переживает огромное горе. Этот мир
покинула его мама.
Певец всегда с большим трепетом относился к родительнице, поэтому ее уход стал настоящим ударом для звезды.
Исполнитель знаменитых композиций "Где-то далеко идут дожди...", "А ты меня не поняла" и других посвятил почившей родительнице трогательный пост.
"Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень-очень не хватать", – делится личным знаменитость.
56-летний исполнитель признался, что до последнего момента не мог поверить, что когда-нибудь потеряет любимую маму. Он поблагодарил родственницу за счастливые детские годы, бесконечную любовь и поддержку.
К слову, недавно стало известно о смерти знаменитого российского телеведущего. Игорь Выхухолев ушел из жизни в 66 лет.
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