"Тебя будет не хватать": семья Кая Метова принимает соболезнования

"Тебя будет не хватать": семья Кая Метова принимает соболезнования
Кай Метов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Родным сложно справиться с тяжелой утратой

Знаменитый певец девяностых, исполнитель многочисленных хитов Кай Метов переживает огромное горе. Этот мир покинула его мама.

Певец всегда с большим трепетом относился к родительнице, поэтому ее уход стал настоящим ударом для звезды.

Исполнитель знаменитых композиций "Где-то далеко идут дожди...", "А ты меня не поняла" и других посвятил почившей родительнице трогательный пост.

"Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень-очень не хватать", – делится личным знаменитость.


56-летний исполнитель признался, что до последнего момента не мог поверить, что когда-нибудь потеряет любимую маму. Он поблагодарил родственницу за счастливые детские годы, бесконечную любовь и поддержку.

К слову, недавно стало известно о смерти знаменитого российского телеведущего. Игорь Выхухолев ушел из жизни в 66 лет. 

Ольга ФЕДОРОВА

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