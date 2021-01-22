Скандальная парочка пытается убедить окружение покойного актера в своей невиновности

В прошлом году Гитана Леонтенко смогла вывести Цивина и Дрожжину на чистую воду. Скандал вокруг квартиры Алексея Баталова получился по-настоящему громким. И пока вдова актера пытается вернуть квартиру через суд, парочка мошенников ищет пути отступления.

Так, Никас Сафронов, который часто встречался со звездой киноленты "Москва слезам не верит", рассказал, что начал получать какие-то странные сообщения с незнакомых номеров: "Мы не виноваты перед Баталовыми".

Сначала подобные послания вызывали у художника ступор, однако после ему объяснили, что таким образом Дрожжина и Цивин пытаются склонить знаменитостей на свою сторону.

Творец также рассказал "Дням.ру", что ему очень неприятно наблюдать за тем, что сейчас происходит вокруг имени покойного актера.

"Человека с почестями похоронили, все сказали красивые речи на прощании, сняли множество программ о его жизни – и все, через несколько дней забыли. Вот тогда на передний план и выходят всякие мошенники, которые пытаются поживиться на славе, а правильнее сказать, на наследстве ушедшего артиста", – возмущается Никас.

Художник также выразил надежду, что семье Баталова удастся "отвоевать" квартиру, а суд наконец расставит все точки над "i" в этом затянувшемся скандале.

Ранее стало известно, что дочь Баталова потеряла 1,2 миллиона из-за скандала с наследством отца.