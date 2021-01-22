"Счастье есть!": Кети Топурия похвалилась сыном с необычным именем

"Счастье есть!": Кети Топурия похвалилась сыном с необычным именем
Кети Топурия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники засыпали артистку поздравлениями, восторгами и пожеланиями

Став мамой во второй раз, Кети Топурия уже на второй день после родов похвалилась появившимся на свет ребенком и раскрыла его имя. Она поместила фото сыночка в "Инстаграм".

На снимке видны только ножки малыша, одетые в штанишки, украшенные белыми звездочками. Певица нежно держит их одной рукой.

"Адам", – представила наследника вокалистка группы "А’Студио" в коротенькой подписи под кадром.

Пользователи соцсети тут же засыпали артистку поздравлениями, восторгами и пожеланиями. Не позабыли и о том, что мальчик появился в необычный день (21.01.2021):

"Счастье есть!!! Поздравляю", "дата космос", "Магическое число", "Какое красивое имя", "Растите здоровые и счастливые!", "Класс!!! Поздравляю вас! Здоровья крепкого малышу!", "Как это мило... мои поздравления. Растите большими и крепкими! Имя просто божественное".

Подхватили радость и артисты. Экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина поделилась эмоциями, оставив множественные смайлики в виде букета цветов. Бывшая вокалистка "ВИА Гры" Вера Брежнева поздравила коллегу, выразив чувства возгласом "уау!" и массой сердечек. Не осталась в стороне и певица из "Блестящих" Юлия Ковальчук. Бурно удивилась Валерия: "Вот это да!!!!! Поздравляем!!!!!!!!!!!".

О появлении второго ребенка у солистки "А’Студио" Кети Топурии и ее мужа – бизнесмена Льва Деньгова – стало известно несколько часов назад. Их сын появился на свет в Москве.

Полина ДОРОЖКИНА

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