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Став мамой во второй раз, Кети Топурия уже на второй день после родов похвалилась появившимся на свет ребенком и раскрыла его имя. Она поместила фото сыночка в "Инстаграм".
На снимке видны только ножки малыша, одетые в штанишки, украшенные белыми звездочками. Певица нежно держит их одной рукой.
"Адам", – представила наследника вокалистка группы "А’Студио" в коротенькой подписи под кадром.
Пользователи соцсети тут же засыпали артистку поздравлениями, восторгами и пожеланиями. Не позабыли и о том, что мальчик появился в необычный день (21.01.2021):
"Счастье есть!!! Поздравляю", "дата космос", "Магическое число", "Какое красивое имя", "Растите здоровые и счастливые!", "Класс!!! Поздравляю вас! Здоровья крепкого малышу!", "Как это мило... мои поздравления. Растите большими и крепкими! Имя просто божественное".
Подхватили радость и артисты. Экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина поделилась эмоциями, оставив множественные смайлики в виде букета цветов. Бывшая вокалистка "ВИА Гры" Вера Брежнева поздравила коллегу, выразив чувства возгласом "уау!" и массой сердечек. Не осталась в стороне и певица из "Блестящих" Юлия Ковальчук. Бурно удивилась Валерия: "Вот это да!!!!! Поздравляем!!!!!!!!!!!".
О появлении второго ребенка у солистки "А’Студио" Кети Топурии и ее мужа – бизнесмена Льва Деньгова – стало известно несколько часов назад. Их сын появился на свет в Москве.
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