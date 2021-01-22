Актрисе было 65 лет

Не стало звезды сериалов "Вавилон 5" и "Остаться в живых" Миры Фурлан. Актриса скончалась на 66-м году жизни.

Официальное подтверждение было опубликовано в "Твиттере" знаменитости.

Также смерть Фурлан подтвердил создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Стражински, который отметил, что о серьезных проблемах со здоровьем актрисы было известно давно, и близкие до последнего верили, что Мира пойдет на поправку. При этом точный диагноз мужчина не назвал.

Напомним, что Фурлан – актриса хорватского происхождения. В конце XX века она переехала в США. Известность ей принесли роли Даниэль Руссо в "Остаться в живых" и Деленн в "Вавилоне-5".