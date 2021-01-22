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Не стало звезды сериалов "Вавилон 5" и "Остаться в живых" Миры Фурлан. Актриса скончалась на 66-м году жизни.
Официальное подтверждение было опубликовано в "Твиттере" знаменитости.
January 22, 2021
Также смерть Фурлан подтвердил создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Стражински, который отметил, что о серьезных проблемах со здоровьем актрисы было известно давно, и близкие до последнего верили, что Мира пойдет на поправку. При этом точный диагноз мужчина не назвал.
Напомним, что Фурлан – актриса хорватского происхождения. В конце XX века она переехала в США. Известность ей принесли роли Даниэль Руссо в "Остаться в живых" и Деленн в "Вавилоне-5".
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