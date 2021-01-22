Продюсер рассказала о странном поведении Топалова на шоу "Маска"

Артиста пришлось уговаривать не покидать проект

Совсем скоро стартует новый сезон популярного шоу "Маска", в котором члены жюри должны угадать артистов, скрывающихся за костюмами. В прошлый раз победителем стал Анатолий Цой, а такие звезды, как Лариса Долина, Влад Топалов, Алексей Глызин и многие другие боролись за первое место. Продюсер проекта Юлия Сумачева рассказала о поведении участников и трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться.

Влад Топалов, выступавший под маской панды, хотел покинуть шоу.

"С его стороны звучало, мол, все, "мне нечего петь, меня узнали!" – поделилась продюсер, которой приходилось убеждать артиста остаться, ведь зрители полюбили его персонажа.

Стоит отметить, что члены жюри действительно еще во время первого выступления певца стали подозревать, что под маской скрывается Топалов. Впоследствии их удалось запутать, а мужа Регины Тодоренко рассекретили только перед финалом.

Впрочем, Топалов не был единственным, кто хотел уйти из "Маски" раньше времени. Сумачева рассказала в интервью StarHit, что в процессе съемок такое происходило довольно часто.

Недавно поползли слухи о расставании Регины Тодоренко и Влада Топалова. Телеведущая решила прокомментировать домыслы.