Изображение певицы использовали в корыстных целях

Жанна Фриске стала лицом компании по изготовлению могильных памятников в городе Кузнецк Пензенской области. Фотография покойной певицы появилась на рекламном баннере, что шокировало жителей региона.

В группе "Подслушано в Кузнецке" в социальной сети "Вконтакте" один из подписчиков поделился снимками, подтверждающими факт незаконного использования портрета артистки.

"Дурдом!" – возмутился интернет-пользователь.

В комментариях к публикации сообщили, что данная реклама с изображением исполнительницы хита "А на море белый песок" появилась уже давно.

Директор Пензенского центра обслуживания захоронений "СИРИУС" высказался об этой ситуации. По словам мужчины, представители компании не имели права помещать лицо певицы на рекламный плакат, пишет РИА ФАН.

"Это просто кощунство. Нельзя использовать ни фотографии умерших родственников клиентов, ни, тем более, фотографии известных личностей для рекламы", – отметил он.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году после продолжительной борьбы с онкологией. Певице было 40 лет. У артистки остался сын Платон, воспитанием которого занимается его отец – телеведущий Дмитрий Шепелев.

Ранее стало известно о том, что отец певицы собрался воевать с Шепелевым за квартиру внука.