Экс-супруга режиссера пытается оградить дочь от лишних вопросов

Родные тяжело переживают смерть Бориса Грачевского, который ушел из жизни 14 января. Вдова Екатерина Белоцерковская, оставшаяся с 9-месячным сыном на руках, ранее признавалась, что им сейчас очень плохо, поэтому попросила прессу оставить семью в покое. Не может смириться с утратой и бывшая жена режиссера Анна Грачевская. Она даже решила уехать из столицы, чтобы пережить случившееся.

За полтора года до развода Анны с Борисом Юрьевичем у них родилась дочь Василиса. Недавно девочке исполнилось восемь лет и, в отличие от младшего сына Грачевского, она понимает, что потеряла отца. Вторая супруга худрука "Ералаша" рассказала, что к дочери постоянно пристают в школе с вопросами.

"Я просто даже физически говорить не могу пока, нам очень сложно сейчас, особенно Василисе, – рассказала StarHit Грачевская. – Даже решила увезти ее пока из Москвы".

Позже Анна написала в Инстаграм-историях, что они с дочерью уже улетели "подальше от бестактного любопытства". "Я не была готова, что все будет так масштабно и болезненно для нее. Нужна пауза", – добавила экс-супруга Грачевского. В заключение она призвала не распространять новые слухи и дать всем возможность принять произошедшее.

Ранее вдова Грачевского сделала заявление после похорон режиссера.