Звезда объяснила, почему остановила свой выбор на участнике "Фабрики звезд" после расставания с супругом

Экс-супруга покойного российского кинодеятеля Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась накануне, что ее роман со звездным исполнителем Прохором Шаляпиным был лишь игрой на публику, за которой стоял холодный расчет.

После громкого скандала, завершившегося расставанием с мэтром, Виталина стала довольно часто появляться в компании участника "Фабрики звезд", уверяя окружающих в подлинности своих чувств к новоявленному избраннику. Пара постоянно посещала телепрограммы и различного рода ток-шоу, успела записать вместе несколько музыкальных композиций. Более того, Прохор вместе с Романовской не переставал комментировать слухи о предстоящем брачном союзе, отказываясь опровергать слухи о скорейшей свадьбе.

Однако недавно звездная исполнительница призналась, что фактически ее "любовная связь" с Шаляпиным была лишь пиар-ходом, нацеленным на привлечение внимания со стороны общественности и интернет-пользователей, а также попыткой снять напряжение.

"У меня тогда постоянно были суды. Я так устала от публичного негатива, который постоянно утрировали. А Прохор для меня прекрасный партнер по телешоу. Я считаю, что все было прекрасно сработано. Я испытываю к нему огромную благодарность, потому что мне удалось от всего отвлечься", – призналась Цымбалюк-Романовская в эфире шоу "Алена, блин" на "ЮТуб".

Виталина не сомневается: ее покойный супруг бы лишь посмеялся над произошедшей историей, и ничуть бы не расстроился. Певица признается: сейчас у нее нет избранника. Пока что отсутствует тот, кто смог бы покорить ее сердце, принадлежащее ушедшему из жизни Джигарханяну.

Цымбалюк призналась, что была влюблена в легендарного киноактера еще с 16-летнего возраста. Тогда она и стала мечтать о романе с Джигарханяном.