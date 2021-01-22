Певица вновь произвела фурор в Сети

Ольга Серябкина продолжает радовать фанатов атмосферными снимками. Так, экс-солистка группы "Серебро" опубликовала фотографии, на которых она предстала в откровенном образе.

В качестве локации для фотосессии была выбрана кровать. Одетая в прозрачный лифчик и короткую вязаную юбку певица уселась на постели, изящно держа в руке стакан с каким-то напитком.

Артистка сообщила поклонникам, что она работает над созданием нового хита.

"Вчера весь день работала над новым треком. Сегодня проснулась в еще большем ресурсе", – поделилась Серябкина.

Пользователи Сети оценили внешний вид Ольги, отметив, что она обладает замечательной фигурой.

"Красотка, Оленька", "Хороша!!!", "Безумно сексуальная", "Фото – огонь", "Ты прекрасна", – прокомментировали подписчики.

Фанаты творчества певицы с воодушевлением восприняли новость о том, что в скором времени Серябкина порадует их новым треком.

Напомним, на данный момент артистка выступает под собственным именем. В феврале 2020 года Ольга отказалась от псевдонима Molly, тем самым поставив точку в истории сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым.

Ранее бывшая участница группы "Серебро" поразила поклонников другими смелыми снимками.