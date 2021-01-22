Актриса никогда не жаловалась, мужественно перенося все невзгоды

Людмила Гурченко всегда крайне ответственно подходила к съемкам в кино. Актриса привыкла с головой погружаться в любимую работу, не жалея себя. Стало известно, через какие трудности пришлось пройти звезде ради ролей.

"Роман и Франческа"

Перед тем, как начать сниматься в кинокартине, Гурченко пережила трагедию в личной жизни. Она развелась со своим супругом Борисом Андроникашвили. Причина разрыва крылась в измене сценариста. Актриса долго не могла прийти в себя из-за предательства мужа. И лишь съемки в кинокартине вернули ее к жизни, пишет Woman's Day.

"Мама"

Людмила Марковна получила одну из главных ролей в детской музыкальной сказке румынского режиссера Элизабеты Бостан. Артистка была крайне рада попробовать себя в новом амплуа, но случилось несчастье – во время съемок Гурченко упала и серьезно повредила ногу. Врачи диагностировали перелом и сделали знаменитости три операции. По прогнозам, актриса должна была восстановиться за год. Однако она вернулась в кино намного раньше – всего через месяц. Людмила Марковна испытывала адские боли, но мужественно переносила все сложности, оставаясь верной своему призванию.

"Небесные ласточки"

Гурченко претендовала на главную роль в этой кинокартине. Артистка мечтала сыграть воспитанницу пансионата Денизу де Флориньи. Ради этого 40-летняя звезда села на жесткую диету, делая все, чтобы соответствовать образу молодой красавицы. Но в итоге данную роль исполнила грузинская актриса Ия Нинидзе. Людмиле Марковне же досталась роль примы театра Корины, напоминает Woman`s Day.

"Легенда. Людмила Гурченко"

Эта кинокартина стала последней в фильмографии Гурченко. 75-летней артистке приходилось много двигаться и танцевать, однако она ни разу не жаловалась на усталость.

Ранее стало известно о том, сколько платили Гурченко и другим известным актерам СССР.