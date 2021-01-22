Чтобы доказать свою невиновность, родным певицы необходимо предоставить завещание

Родным Легкоступовой грозит наказание – их могут привлечь по статье за надругательство над телом. Об этом рассказал юрист.

Еще при жизни исполнительница хита "Ягода-малина" хотела, чтобы ее прах развеяли над морем на острове Тенерифе в Испании. Однако родственники артистки поступили иначе.

После смерти Валентины Валерьевны ее тело кремировали. Но родные певицы не спешили выполнять ее просьбу – практически полгода прах звезды находился в некрополе.

Лишь по истечении шести месяцев семья Легкоступовой забрала останки, впоследствии разделив их на две части. Одну часть решили захоронить на Троекуровском кладбище, а вторую развеять над Черным морем в Феодосии. Похоронами занималась дочь певицы.

По мнению юриста, родные артистки нарушили закон, из-за чего Аннете Бриль может грозить наказание.

"Если Легкоступова хотела, чтобы ее прах был развеян, то этот факт должен быть зафиксирован в нотариально заверенном завещании или подтвержден несколькими свидетелями", – отметил эксперт.

Если данные условия не были выполнены, то родных певицы обвинят в надругательстве над телом умершей. Им придется либо заплатить штраф, либо прибегнуть к исправительным работам. Худший вариант – лишение свободы сроком до пяти лет, пишет издание "Дни.ру".

Ранее подруга Легкоступовой предположила, что перед смертью знаменитость стала жертвой гипноза.