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Родным Легкоступовой грозит наказание – их могут привлечь по статье за надругательство над телом. Об этом рассказал юрист.
Еще при жизни исполнительница хита "Ягода-малина" хотела, чтобы ее прах развеяли над морем на острове Тенерифе в Испании. Однако родственники артистки поступили иначе.
После смерти Валентины Валерьевны ее тело кремировали. Но родные певицы не спешили выполнять ее просьбу – практически полгода прах звезды находился в некрополе.
Лишь по истечении шести месяцев семья Легкоступовой забрала останки, впоследствии разделив их на две части. Одну часть решили захоронить на Троекуровском кладбище, а вторую развеять над Черным морем в Феодосии. Похоронами занималась дочь певицы.
По мнению юриста, родные артистки нарушили закон, из-за чего Аннете Бриль может грозить наказание.
"Если Легкоступова хотела, чтобы ее прах был развеян, то этот факт должен быть зафиксирован в нотариально заверенном завещании или подтвержден несколькими свидетелями", – отметил эксперт.
Если данные условия не были выполнены, то родных певицы обвинят в надругательстве над телом умершей. Им придется либо заплатить штраф, либо прибегнуть к исправительным работам. Худший вариант – лишение свободы сроком до пяти лет, пишет издание "Дни.ру".
Ранее подруга Легкоступовой предположила, что перед смертью знаменитость стала жертвой гипноза.
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