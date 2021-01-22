Женщина вступилась за Даву после новости о расставании пары

Мать известного рэпера Давы, Анна Манукян, резко высказалась в адрес Ольги Бузовой. Причиной озлобленности женщины послужило заявление певицы о том, что бывший избранник поднимал на нее руку и постоянно ходил налево.

Сегодня, 22 января, стало известно о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна. В разделе "сторис" исполнительница хита "Мало половин" раскрыла нелицеприятную правду о рэпере, после чего многочисленные поклонники артистки начали атаковать аккаунты Давы и его матери.

Анна не стала молчать. Родительница Давида ответила на несколько гневных комментариев.

"Оля сестру до инсульта довела. Теперь за Даву взялись?" – написала она.

Женщина вспомнила, что раньше Бузова уже заявляла о насилии со стороны бывшего мужа – футболиста Дмитрия Тарасова. А теперь Ольга действует по той же схеме, только с другим избранником.

"И Тарасов ее бил. И сейчас она пьяная "сторис" строчит", – с сарказмом высказалась Манукян.

Она назвала Ольгу девушкой легкого поведения и алкоголичкой, пишет Cosmopolitan.

Через некоторое время женщина закрыла комментарии, ссылаясь на то, что против ее семьи началась настоящая травля.

Ранее появилась информация, что Бузова призвала своих фанатов заблокировать Давида в "Инстаграм".