Бузовой досталось от матери Манукяна за грубые слова о сыне

Бузовой досталось от матери Манукяна за грубые слова о сыне
Мама, Дава и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/dava_m/
Женщина вступилась за Даву после новости о расставании пары

Мать известного рэпера Давы, Анна Манукян, резко высказалась в адрес Ольги Бузовой. Причиной озлобленности женщины послужило заявление певицы о том, что бывший избранник поднимал на нее руку и постоянно ходил налево.

Сегодня, 22 января, стало известно о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна. В разделе "сторис" исполнительница хита "Мало половин" раскрыла нелицеприятную правду о рэпере, после чего многочисленные поклонники артистки начали атаковать аккаунты Давы и его матери.

Анна не стала молчать. Родительница Давида ответила на несколько гневных комментариев.

"Оля сестру до инсульта довела. Теперь за Даву взялись?" – написала она.

Женщина вспомнила, что раньше Бузова уже заявляла о насилии со стороны бывшего мужа – футболиста Дмитрия Тарасова. А теперь Ольга действует по той же схеме, только с другим избранником.

"И Тарасов ее бил. И сейчас она пьяная "сторис" строчит", – с сарказмом высказалась Манукян.

Она назвала Ольгу девушкой легкого поведения и алкоголичкой, пишет Cosmopolitan.  

Через некоторое время женщина закрыла комментарии, ссылаясь на то, что против ее семьи началась настоящая травля. 

Ранее появилась информация, что Бузова призвала своих фанатов заблокировать Давида в "Инстаграм". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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