"Какой стыд": Киркоров прилюдно обматерил подписчика

"Какой стыд": Киркоров прилюдно обматерил подписчика
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист ответил на критику в свой адрес

На своей инстаграм-странице Филипп Киркоров высказался о ситуации в мире, а также затронул тему, связанную с полученным им запретом на въезд в Литву. Один из подписчиков оставил неоднозначный комментарий, мимо которого король российской эстрады попросту не смог пройти.

Киркоров погрузился в размышления, каким был бы мир без политических интриг и прочей грязи.

"Как бы был прекрасен мир, где каждый занимался своим делом, МИД Литвы налаживал отношения, а не набрасывался на людей…" – написал артист.

Какой-то пользователь Сети оставил в комментариях хэштег #whatashame (с англ. "какой стыд" – прим. ред.). Причем непонятно, солидарен ли подписчик с мнением певца или нет. Однако Филипп Бедросович принял слова мужчины на свой счет.

"Пошел на …", – парировал Киркоров.

Напомним, ранее МИД Литвы внес Филиппа Киркорова в черный список, ограничив ему въезд в страну на пять лет. Артист не стал опускать руки и подал в суд. Интересы певца в Европейском суде будет представлять известный адвокат Александр Добровинский.

Накануне Киркоров призвал общественность перестать играть в политические игры и объединиться вокруг Владимира Путина. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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