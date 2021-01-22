Звезда осталась в одних туфлях

Полина Гагарина, завоевав звание самой популярной российской певицы в прошлом году, решила попробовать себя в кино. Бывшая участница "Евровидения" снялась в сериале "Бывшие", причем первая же роль звезды оказалась весьма смелой – перед зрителями артистка предстала совершенно обнаженной.

В третьем сезоне Полина Гагарина сыграла роль писательницы Елены Берн, страдающей от алкогольной зависимости. В одном из кадров начинающая актриса появилась лишь в одних туфлях, а также снялась в постельной сцене с Денисом Шведовым. На платформе Start пока что показали лишь первую серию, которая уже наделала немало шума в Сети.

Некоторые предположили, что сама Гагарина все-таки не раздевалась и ее заменила дублерша. На эту мысль натолкнули формы звезды, отмечает "7 дней". Сама же певица ранее говорила, что во время съемок ей было неловко, особенно целоваться с партнером на второй день после знакомства.

Недавно артистка вернулась после отдыха на Мальдивах. По слухам, на курорт она летала со своим новым возлюбленным. Что известно о предполагаемом избраннике Гагариной, выяснили журналисты.