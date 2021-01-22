Адвокат не заплатил несколько тысяч рублей

Бывший адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, не может похвастаться соблюдением правил дорожного движения. Об этом говорит общая сумма накопленных правозащитником штрафов.

Удалось выяснить, что на данный момент на Пашаеве висит пять штрафов. В период с декабря 2020 года по январь 2021 адвокат не выплатил около 21 тысячи рублей, передает РИА ФАН.

В основном экс-защитник Ефремова нарушал правила парковки автомобиля. За это Пашаев должен заплатить 20 тысяч рублей. Причина еще одного денежного взыскания – на сумму 500 рублей, неизвестна.

Сам Михаил Олегович тоже не раз пренебрегал правилами поведения за рулем. Он вошел в список самых злостных нарушителей ПДД. Сообщается, что на счету печально известного актера нашли более 150 штрафов.

Имя Эльмана Пашаева звучало у всех на слуху долгое время. Адвокат представлял интересы Ефремова, осужденного за участие в ДТП со смертельным исходом. Однако позже защитника отстранили от дела, быстро найдя ему замену.

Ранее Пашаев раскрыл нелицеприятную правду об актере. По словам мужчины, Михаил Олегович был готов продать родную жену – все ради того, чтобы оказаться на свободе.