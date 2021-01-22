Звездный продюсер хотел бы снова стать отцом

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о пользе суррогатного материнства, на которое давно уговаривает свою супругу, певицу Валерию. По словам бизнесмена, в таком способе рождения ребенка нет ничего предосудительного.

Иосиф заявил, комментируя правительственный законопроект о наложении запрете на суррогатных детей для одиноких граждан, что подобные меры не окажут должного эффекта. По словам артиста, целесообразнее продвигать в общественной сфере семейные ценности.

"Я за суррогатное материнство. Я бы с удовольствием, но только Лера не хочет", - признался Пригожин в эфире радиостанции "Вести FM".

Продюсер также заявил, отвечая на вопрос о возможности завести приемных детей из детдома, что подобные решения крайне рискованны из-за необратимых последствий.

"У меня масса примеров. Я знаю множество выдающихся людей, которые этим занимались. Во-первых, заморочишься оформлять кучу документов, во-вторых, потом такой ребенок за тобой будет бегать с ножом", – убежден продюсер.

Иосиф не так давно признавался, что захотел суррогатного ребенка после того, как продюсер Яна Рудковская родила четвертого наследника.