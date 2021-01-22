Гуськов отреагировал на новость о попадании в черный список Украины

Гуськов отреагировал на новость о попадании в черный список Украины
Алексей Гуськов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер надеется, что в скором времени эти "политические игры" завершатся

Алексей Гуськов высказался по поводу запрета со стороны украинских властей въезжать на территорию Незалежной. По словам актера, он не представляет для страны никакой угрозы.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины добавило артиста в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. В эфире "Радио 1" Гуськов отметил, что часть жизни он провел в Киеве.

"Это город моего детства, моей юности, где я в первый раз поцеловался, где я закончил школу", – заявил Алексей Геннадьевич.

У сценариста остались самые теплые воспоминания о Киеве. Актер также добавил, что его отец похоронен на одном из городских кладбищ.

"Это некие политические игры, которые просто затянулись, но это все пройдет. Уверен, что разум должен победить", – заключил Гуськов.

Напомним, Алексей Геннадьевич снялся в большом количестве фильмов и сериалов. Среди них – "Волкодав", "Граница. Таежный роман", "Турецкий гамбит", "Отец", "Союз спасения" и другие. Последней работой Гуськова стали съемки в сериале "Надежда", премьера которого состоялась в 2020 году. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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