Гном Гномычу нанесли психотравму после недостоверной публикации в СМИ, утверждает адвокат

Восьмилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша пройдет психиатричеки-судебную экспертизу в рамках дела против издания "СтарХит". Об этом заявила глава Мосгорколлегии адвокатов Анна Бутырина, представляющая интересы Рудковской.

Ранее в "СтаХит" появилась информация о том, что Саша страдает синдромом Аспергера. Позднее, по данным медиа, ребенок получил психологическую травму, в результате чего замкнулся в себе, прекратив есть и тренироваться.

Бутырина сообщила, что 22 января состоялся допрос потерпевших, в рамках которого продюсера ответила на вопросы о страданиях, которые испытывает ее сын.

"На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию", – заявила юрист в интервью изданию Sport24.

Адвокат также сообщила, что уже на следующей неделе потерпевшей стороне проведут экспертизу. Также планируются очные ставки, сообщила Бутырина корреспонденту издания.

Сама Рудковская ранее заявила, что не собирается оставлять в стороне скандал после публикации, содержащей клевету на ее сына. Продюсер решила обратиться к специалистам за проведением необходимой экспертизы. По информации медиа, Саша не только замкнулся в себе, но и стал объектом насмешек со стороны сверстников.