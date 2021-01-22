Появились слухи о второй беременности Асмус

Появились слухи о второй беременности Асмус
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina
Поклонникам показалось, что фигура актрисы заметно изменилась

Началась церемония вручения премии "Золотой орел". На мероприятии в павильоне "Мосфильма" вместе с другими российскими звездами появилась и Кристина Асмус. Актриса, которая совсем недавно развелась с Гариком Харламовым, для торжества выбрала обтягивающий наряд, из-за чего в СМИ заговорили о беременности артистки.

Для красной ковровой дорожки звезда "Текста" выбрала белое обтягивающее платье в пол. Наряд подчеркнул достоинства фигуры Асмус, а поклонники обратили внимание на округлившийся живот. Коллеги зашептались о том, что актриса ждет второго ребенка, передает "Дни.ру".

Подобные слухи уже появлялись в Сети совсем недавно, но сама Асмус их никак не комментировала. Портал, на котором возникла информация о беременности актрисы, доверия у СМИ не вызвал. Однако после снимков с церемонии Popcake отметил, что домыслы могут оказаться правдивыми.

После развода с Харламовым актриса предпочитает скрывать подробности своей личной жизни. Напомним, звезда воспитывает дочь Анастасию, которая родилась в браке с юмористом.

Ранее стало известно, что все имущество супругов досталось именно девочке.

Карина СИРАЗОВА

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