Знаменитый режиссер переживал личные и профессиональные проблемы

Подруга покойного Бориса Грачевского Наталья Бондарчук рассказала, куда исчезло все состояние режиссера. По слухам, после его гибели супруга осталась ни с чем, а имущество знаменитости могут разделить между тремя женами.

Бондарчук вспомнила, что в последний раз видела Грачевского в декабре. По ее словам, на людях он был веселый и азартный, а вот когда дело переходило к более близкому разговору, всплывали настоящие переживания режиссера.

"Однажды я его спросила: "Боря, а почему ты не плаваешь?" Он ответил: "Полдня буду разматывать, полдня – собирать ногу. Я не могу". Вы знаете, что у него был рак, его лечили в Израиле… И вот все деньги, какие у них появлялись, были направлены на его лечение. Это очень сильно ударило по финансам", – рассказала она в беседе с WomanHit.

Сам Грачевский рассказывал, что все деньги идут на лечение. К тому же, этот год стал первым, когда ему не дали финансирования на съемки "Ералаша". Раньше, по словам Бондарчук, этих денег хватало ему на "удержание штанов". Лишение финансирования сильно ударило по Грачевскому, хоть он и старался постоянно улыбаться.

По словам близкой подруги, режиссер ничего не оставлял на потом. Из-за этого средств к существованию у вдовы Екатерины Белоцерковской попросту нет. Выступать на телевидении, чтобы заработать хоть немного, она сейчас не может из-за тяжелого эмоционального состояния.

"Для нее потеря Бори – это катастрофа, я даже не могу сказать какая. По-моему, она сейчас в таком психологическом состоянии, как бы пограничном. Она не идет ни на какие контакты. Нужно время. Но решать вопросы в состоянии другой человек, и я уверена в этом, это директор. Я не знаю насчет долгов, но сейчас, по-моему, у всех долги. Кино – это затратное искусство", – подчеркнула Бондарчук.

Несколько дней назад Белоцерковская показала, как выглядит могила мужа.