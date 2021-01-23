Сын Высоцкой и Кончаловского появился на людях с травмированным лицом

Сын Высоцкой и Кончаловского появился на людях с травмированным лицом
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Щека молодого человека была заклеена пластырем

Накануне в павильоне "Мосфильма" прошла 19-я церемония премии "Золотой орел". В номинации "Лучшая режиссура" победил Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи". Супруга Юлии Высоцкой не было на мероприятии, поэтому награду получил их 17-летний сын Петр, удививший своим внешним видом.

Наследник режиссера появился на красной ковровой дорожке с пластырем на левой щеке – вероятно, из-за травмы лица. СМИ под глазом у молодого человека заметили красное пятно. Что именно случилось с юношей, неизвестно.

Младший сын Юлии Высоцкой позировал в компании племянника Андрея Бакова и сестер Анны и Надежды Михалковых, пишет "Комсомольская правда". В "Инстраграм" самого режиссера после церемонии появилось фото Петра с наградой.

Стоит отметить, что в последнее время сын Кончаловского все чаще выходит в свет. В сентябре он вместе с родителями посетил Венецианский кинофестиваль. А недавно актриса сняла Петра в новом выпуске своего шоу.

Карина СИРАЗОВА

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