Манукян мог променять звезду "Дома-2" на свою партнершу по танцам

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались, причем без скандала не обошлось. Ходят слухи, что всему виной стала интрижка блогера, простить которую ведущая не смогла. Журналистам удалось выяснить, кто же стал предполагаемой соперницей звезды "Дома-2".

Сейчас рэпер участвует в проекте "Танцы со звездами", где его партнершей стала 23-летняя Дарья Палей. СМИ отмечают, что помимо побед на международных соревнованиях девушка также известна откровенными нарядами.

Именно с эффектной танцовщицей бывшему возлюбленному Бузовой и приписывают роман, ведь партнеры проводят много времени вместе из-за постоянных репетиций. Кроме того, Палей стала часто публиковать совместные фото, да и у артистов много общего – ранее Манукян профессионально занимался бальными танцами.

Но похоже поклонникам певицы не стоит переживать насчет танцовщицы. Палей давно замужем и воспитывает двухлетнюю дочь. Сама Дарья говорила, что никогда не встречалась со своими партнерами, пишет Teleprogramma.pro.

О разрыве с возлюбленным Бузова сообщила вчера. Артисты были вместе около полутора лет. Позже ведущая призналась, что рэпер поднимал на нее руку.