Поклонницы артиста не церемонились с его супругой

Людмила Поргина называет Караченцева главным мужчиной в своей жизни, хоть и признается, что быть рядом с ним никогда не было легкой задачей. Последние года вдова посвятила все свое время уходу за тяжелобольным мужем. Но, по ее словам, тяжело приходилось и в годы, когда актер был абсолютно здоров.

Поргина вспоминает, что ее супруг считался секс-символом советской эстрады. О нем мечтали многие женщины, поэтому в избраннице артиста они видели соперницу. Женщина вспоминает, что для того, чтобы привлечь внимание Караченцева поклонницы, порой, шли на жестокие поступки.

Как рассказала вдова, девушки караулили артиста возле подъезда, а ее встречали приветственными обкидываниями кирпичами и гвоздями.

"Со мной они не церемонились: "А ну пошла вон отсюда!", – рассказала Поргина "Собеседнику".

Навязчивые фанатки не оставляли супругу Караченцева даже дома, регулярно звонив на телефон и обзывая "проституткой".

Однако, не смотря на невероятное внимание со стороны противоположного пола, Поргина уверяет, что никогда не ревноваля супруга, хотя толпы под окнами ее раздражали.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась семейная жизнь Людмилы Поргиной и Николая Караченцева.