Телеведущая пожаловалась на провалы в памяти

Анфиса Чехова решила рассказать поклонникам о своей особенности. Звезда призналась, что часто все забывает, причем как важные вещи, так и причиненное людьми зло. В Сети обеспокоились, что проблемы с памятью ведущей могут быть вызваны опасной болезнью.

По словам артистки, она часто опаздывает на встречи, с трудом вспоминает события даже вчерашнего дня и может не вспомнить человека, с которым познакомилась. Кроме того, Чехова плохо ориентируется во времени и довольно долго определяет его по механическим часам. Именно из-за этого и стали переживать подписчики в "Инстаграм":

"У вас реально проблемы. Так переедете кого-то машиной и не заметите. Может это рассеянный склероз, а не ваш характер и особенность... провериться не мешало бы", "Привет, деменция?"

Саму телеведущую, похоже, подобные комментарии не смутили. Она принялась отвечать некоторым, причем довольно подробно: "Проверялась. Врач надо мной посмеялся, сказал, что рассеянный склероз выглядит иначе, а у меня просто такая особенность памяти... не держать много информации".

Ранее Анфиса Чехова снялась в трусах у окна с видом на море.