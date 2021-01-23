"Провериться не мешало бы": у Чеховой нашли страшный недуг

"Провериться не мешало бы": у Чеховой нашли страшный недуг
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая пожаловалась на провалы в памяти

Анфиса Чехова решила рассказать поклонникам о своей особенности. Звезда призналась, что часто все забывает, причем как важные вещи, так и причиненное людьми зло. В Сети обеспокоились, что проблемы с памятью ведущей могут быть вызваны опасной болезнью.

По словам артистки, она часто опаздывает на встречи, с трудом вспоминает события даже вчерашнего дня и может не вспомнить человека, с которым познакомилась. Кроме того, Чехова плохо ориентируется во времени и довольно долго определяет его по механическим часам. Именно из-за этого и стали переживать подписчики в "Инстаграм":

"У вас реально проблемы. Так переедете кого-то машиной и не заметите. Может это рассеянный склероз, а не ваш характер и особенность... провериться не мешало бы", "Привет, деменция?"

Саму телеведущую, похоже, подобные комментарии не смутили. Она принялась отвечать некоторым, причем довольно подробно: "Проверялась. Врач надо мной посмеялся, сказал, что рассеянный склероз выглядит иначе, а у меня просто такая особенность памяти... не держать много информации".

Ранее Анфиса Чехова снялась в трусах у окна с видом на море.

Карина СИРАЗОВА

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Д:На что жалуйтетесь? П:Провалы в памяти. Д:Что? Провалы в памяти? П:Какие провалы? В какой памяти?
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