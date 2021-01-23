Спортсменка сильно обиделась на тренера

Вокруг ухода Татьяны Тотьмяниной из шоу ходило немало слухов. Сперва это связали с решением ее супруга Алексея Ягудина – полагали, что спортсмен приревновал ее к партнеру Вячеславу Чепуренко. Однако позже фигуристка развеяла слухи – причина оказалась в спортивной травме.

Тотьямина сообщала, что как только восстановится, вернется на проект. Но этого не произошло. На время отсутсвия ее заменила Яна Хохлова, протежировать которую, как пишет "Собеседник", взялась Татьяна Тарасова.

Коллеги рассказали, что у заслуженного тренера давно имеется привычка заводить себе любимчиков. Тотьямина в их числе не была, в отличие от Хохловой. После замены спортсменок, паре Чепуренко и Хохловой стали ставить максимально высокие баллы. По слухам, это сильно задело Татьяну.

Как указывает издание, спортсменку попросту "слили" с проекта, попросив не создавать вокруг этого шумиху. Однако Тотьямина впоследствие сильно обиделась на Тарасову.

В одном из последних выпусков чемпионку все же показали на льду. Журналисты подчеркнули, что ключевую роль в этом мог сыграть Илья Авербух.

Проблемы со здоровьем у Татьяны Тотьяминой появились еще в годы активной спортивной карьеры. Однажды из-за ошибки во время проката фигуристка замертво упала на льду. Эти кадры стали одними из самых шокирующих в истории фигурного катания.