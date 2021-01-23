Внебрачные дети Грачевского устроят войну за имущество - Кравец

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Согласно завещанию, Грачевский отдал все свое имущество последней жене Екатерине Белоцерковской. Предыдущей супруге после скандального развода достался дом. На вопрос, почему другие дети не были включены в завещание он отвечал, что и так дал им, что мог.
Казалось бы, если есть завещание, то никакого скандала с дележкой имущества быть не должно. Однако светская львица Алена Кравец уверена, что внебрачные дети Грачевского очень скоро дадут о себе знать.
"Своих внебрачных детей он скрывал. Но, думаю, сейчас они активизируются и будут бороться за наследство", – приводит ее слова Дни.ру.
Хотя она заметила, что делить им придется не так уж много – при жизни Грачевский был не так богат, как кажется. Все деньги он вкладывал в "Ералаш", а не задолго до смерти, по слухам, заложил дом, чтобы разобраться с долгами старшего сына. Максим Грачевский является генеральным директором ОАО "Трудовые резервы". Как сообщила Кравец, он должен одному из банков почти миллиард рублей.
О том, что сам Грачевский был небогат рассказывала и его близкая знакомая Наталья Бондарчук. Она предположила, что переживания на этот счет могли серьезно сказаться на состоянии режиссера.
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