Прощалась с карьерой: Брежнева назвала причину ухода из "ВИА Гры"

Прощалась с карьерой: Брежнева назвала причину ухода из "ВИА Гры"
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Здоровье певицы вынудило ее покинуть группу

С момента основания "ВИА Гры" в группе сменились 20 солисток. Вера Брежнева, которая выступала в коллективе почти пять лет, считается участницей "золотого состава": вместе с Надеждой Грановской и Анной Седоковой она спела наиболее популярные композиции. Недавно звезда рассказала, почему она ушла из "ВИА Гры", несмотря на успех.

Брежнева призналась, что из-за графика и высокого уровня самоотдачи у нее начались проблемы со здоровьем. Артистка столкнулась с эмоциональным выгоранием, а ей "хотелось просто жить". Брежнева провела несколько месяцев с семьей, съездила в отпуск, отвела дочь в первый класс.

"На тот момент я искренне верила, что заканчиваю карьеру артиста",

цитирует ее StarHit. Однако уход из коллектива лишь стал толчком для начала сольной карьеры в 2007 году. Сейчас Брежнева – одна из самых популярных российских исполнительниц. Кроме того, звезда попробовала себя в роли телеведущей и актрисы, а также создала свой косметический бренд.

Вот уже более пяти лет певица замужем за Константином Меладзе. В Сети ходят многочисленные слухи об изменах продюсера. Недавно Брежнева высказалась по этому поводу.

Карина СИРАЗОВА

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