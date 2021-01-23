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На 88 году жизни скончался известный американский телеведущий Ларри Кинг. Последние дни он провел в больнице.
О смерти сообщили на официальном аккаунте знаменитости в "Твиттер". Причины не указаны. Телеведущий страдал от рака легких, а в начале января попал в больницу с коронавирусом.
Ларри Кинг проработал в американских СМИ около 63 лет. Наибольшую популярность ему принесло шоу "Larry King Live", ведущим которого он был с 1985 по 2010 год. Кинг брал интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей.
Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга. В начале 2000-х российский лидер стал одним из гостей его передачи.
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