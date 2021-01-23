Пышное декольте внучки Боярского восхитило народ

Пышное декольте внучки Боярского восхитило народ
Екатерина Боярская. Фото: instagram.com/boyarskaya.katerina/
Девушка поделилась откровенным фото со своими поклонниками

Внучка Михаила Боярского Екатерина не так давно отметила свое 22-летие. Девушка родилась в семье сына известного актера. Сейчас она строит свою карьеру в музыкальной сфере. Поклонники отмечают, что Екатерина от природы обладает прекрасными данными, которые, по их мнению, она унаследовала от знаменитой бабушки. 

Не так давно девушка стала вести свою страничку в социальной сети "Инстаграм", публикуя там кадры из своей жизни. На одних их последних снимков внучка Боярского показала кадры из несколько откровенной фотосессии. Екатерина надела узкое боди, черные колготки и массивные ботинки. Роскошный бюст она подчеркнула глубоким декольте. 

"Не сладкий сон, но я адская ночь", – написала она. 

Поклонники девушки пришли в восторг от ее фотографий. За сутки публикация набрала почти две тысячи "лайков" и десятки комментариев. Пост оценила даже ее тетя Елизавета Боярская.

"Красивый мейк и клевый образ", "Ракурс прикольный", "Все остальные фото так наивны", – написали люди. 

Однако публикацию оценили не все. Чась комментаторов не удержалось от колкости в адрес внучки Боярского. 

"Это ноги или ласты?", "С фотошопчиком перебор", – указали под публикацией. 

Ранее подписчики пришли в восторг от другого смелого фото Екатерины Боярской. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В России раскрыли уязвимые места США

Вашингтон проигрывает Москве в области вооружения

Новый преемник Меркель озвучил позицию по России

Политик указал на зависимость от отношений с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей