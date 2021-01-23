Девушка поделилась откровенным фото со своими поклонниками

Внучка Михаила Боярского Екатерина не так давно отметила свое 22-летие. Девушка родилась в семье сына известного актера. Сейчас она строит свою карьеру в музыкальной сфере. Поклонники отмечают, что Екатерина от природы обладает прекрасными данными, которые, по их мнению, она унаследовала от знаменитой бабушки.

Не так давно девушка стала вести свою страничку в социальной сети "Инстаграм", публикуя там кадры из своей жизни. На одних их последних снимков внучка Боярского показала кадры из несколько откровенной фотосессии. Екатерина надела узкое боди, черные колготки и массивные ботинки. Роскошный бюст она подчеркнула глубоким декольте.

"Не сладкий сон, но я адская ночь", – написала она.

Поклонники девушки пришли в восторг от ее фотографий. За сутки публикация набрала почти две тысячи "лайков" и десятки комментариев. Пост оценила даже ее тетя Елизавета Боярская.

"Красивый мейк и клевый образ", "Ракурс прикольный", "Все остальные фото так наивны", – написали люди.

Однако публикацию оценили не все. Чась комментаторов не удержалось от колкости в адрес внучки Боярского.

"Это ноги или ласты?", "С фотошопчиком перебор", – указали под публикацией.

Ранее подписчики пришли в восторг от другого смелого фото Екатерины Боярской.